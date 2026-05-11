פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד שבתאי קורן, תושב אשדוד כבן 57, בגין זיוף שטרות כסף בהיקף נרחב.

על פי עובדות כתב האישום, במהלך שנת 2024 החליט הנאשם לעסוק בזיוף שטרות והקים לצורך כך תשתית בביתו הפרטי.

הנאשם רכש מכונת צילום מתקדמת מסוג Xerox ומכונה לספירת כסף, אותן החזיק בביתו לצד ציוד נלווה ותבניות מיוחדות המיועדות לזיוף דולרים.

עד לתחילת חודש ינואר 2025, זייף קורן בשיטה זו 29,890 שטרות של 50 דולר, שערכם הכולל עומד על כ-1,494,500 דולר.

לאחר פעולת הזיוף, הוא ארז את השטרות בתוך קרטונים, כאשר כל חבילה מכילה 100 שטרות מזויפים. בכתב האישום נטען כי קורן החזיק ביודעין בחומרים ובמכשירים המשמשים להדפסת שטרי כסף ללא הרשאה או הצדק כדין.

הפרקליטות מייחסת לו עבירות רבות של זיוף שטר כסף, וכן עבירות של החזקת חומרים ומכשירים לזיוף שטרי כסף.