חברת כוח אדם שילמה עשרות אלפי שקלים לעובדת לשעבר במשרד ראש הממשלה, שטענה כי סבלה מיחס משפיל ומבזה מצד רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו.

על פי פרסום ב'כאן חדשות', הפיצוי ניתן במסגרת הסדר פשרה שנחתם בבית הדין לעבודה בירושלים.

בכתב התביעה טענה העובדת כי במספר מקרים נחשפה להתנהגות פוגענית. באחת התקריות, לאחר שהגישה לבני הזוג נתניהו ארוחת בוקר, רעיית רה"מ לא הייתה מרוצה מאופן חיתוך הסלט והשליכה לעברה זיתים ועגבניות שפגעו בבגדיה.

העובדת הוסיפה וטענה כי שרה נתניהו צעקה עליה בנוכחות ראש הממשלה. לפי עדותה בתביעה, נתניהו הטיחה בה כי היא "לא אוהבת את בעלה" וטענה כי העובדת מנסה לפגוע בבני הזוג.

בשבוע שעבר נחתם הסדר הפשרה, שהוגדר כחסוי, ובמסגרתו הוחלט על תשלום הפיצוי בתמורה למחיקת התביעה נגד חברת כוח האדם.

הפיצוי, העומד על עשרות אלפי שקלים, מסיים את ההליך המשפטי בין הצדדים.