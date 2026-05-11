הלוחם שחיסל את המחבל משחזר דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב איו"ש ניטרלו היום (שני) מחבל שפתח לעברם בירי במהלך פעילות מבצעית בכפר קלנדיה בבנימין.

האירוע החל כאשר הכוחות נכנסו לכפר כחלק מהיערכות למשימה מבצעית שתוכננה מראש בגזרה.

עם כניסת הכוחות לכפר, הבחינו הלוחמים במחבל שיורד מרכב כשהוא חמוש בנשק ארוך. מיד לאחר שירד מהרכב, החל המחבל לבצע ירי ישיר לעבר הלוחמים ששהו במקום.

לוחמי מג"ב הגיבו במהירות ופתחו בירי מדויק לעבר המחבל עד לחיסולו. התגובה המהירה של הכוח מנעה את המשך הירי ופגיעה אפשרית בחיי אדם.

במשטרה מעדכנים כי באירוע אין נפגעים לכוחותינו. הלוחמים נשארו בזירה לצורך השלמת הסריקות ואיסוף ממצאים נוספים מזירת ניסיון הפיגוע.

רס"ר י', הלוחם שחיסל את המחבל, שחזר את רגעי האירוע מהזירה: "לפני זמן קצר במסגרת פעילות של לוחמי מג"ב איו"ש, זיהיתי מחבל שביצע ירי לכיווננו. חתרנו למגע וביצעתי ירי לכיוון המחבל. המחבל חוסל. נמשיך לשמור ולהגן ביחד עם לוחמי צה"ל על מדינת ישראל".

מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, שיבח את תפקוד הכוח בשטח והדגיש את החשיבות של החתירה למגע, "אני מגבה באופן מלא את פעילות הלוחמים וגאה בהם על החתירה למגע, הנחישות והמקצועיות שהפגינו באירוע. ידע כל מחבל נבזה המבקש לפגוע באזרחי ישראל או בכוחות הביטחון כי דמו בראשו, וידה הארוכה של מערכת הביטחון תגיע אליו ותכריע אותו".