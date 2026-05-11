עם סכין בתחנת דלק: כך בוצע השוד מצלמות אבטחה

פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד תושב נוף הגליל בן 42, בגין שוד בנסיבות מחמירות והחזקת סכין שלא כדין.

האירוע התרחש בתאריך ה-19 באפריל, כאשר הנאשם נכנס לחנות נוחות בתחנת דלק בעיר כשהוא חמוש בסכין.

במהלך השוד פנה הנאשם למוכר בחנות ואיים עליו באומרו: "אני לא רוצה לעשות בלגאן, תביא לי 300-400 ש"ח".

שוטרי המחוז הצפוני שהוזעקו למקום פתחו בחקירה מהירה והצליחו לאתר ולעצור את החשוד תוך זמן קצר ממועד הדיווח במוקד 100.

חוקרי המשטרה אספו תיעוד מעשרות מצלמות אבטחה הפרוסות ברחבי העיר נוף הגליל. באמצעות הצילומים שרטטו השוטרים את מסלולו המלא של הנאשם, החל מרגע יציאתו מביתו טרם ביצוע העבירה ועד לחזרתו למקום לאחר השוד.

המשטרה פרסמה היום את התיעוד מהמצלמות המפלילות את הנאשם במעשה. לצד כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.

"משטרת ישראל פועלת בנחישות ובאפס סובלנות נגד עבירות אלימות ורכוש, תוך שימוש בכלל האמצעים והיכולות, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולהביא עבריינים לדין", נמסר.