רחפן פוגע במערכת כיפת ברזל ללא קרדיט

צה"ל מעריך כי למרות המאמצים המודיעיניים, מערך רחפני הנפץ של חיזבאללה ממשיך להוות איום משמעותי, כאשר צוואר הבקבוק של המערך טמון בכ-100 מפעילים מיומנים בלבד.

על פי דיווח בגלי צה"ל, רובם המוחלט של המפעילים הוכשרו במהלך הפסקת האש הקודמת (נובמבר 2024 - מרץ 2026), וכמעט כולם פועלים כיום מדרום לנהר הליטני.

בדיווח צויין כי חיזבאללה החל בתהליך בניין כוח מואץ בתחום הרחפנים עוד מסוף מערכת "חיצי הצפון". בניגוד לכטב"מים המופעלים על ידי יחידה 127, מפעילי הרחפנים מבוזרים בין היחידות הגיאוגרפיות השונות וביחידת רדואן, עובדה המקשה על צה"ל לאתרם ולפגוע בהם באופן מרוכז.

עד כה, צה"ל הצליח לחסל מספר מצומצם מאוד של מפעילים - בין 5 ל-10 בלבד. קצין בכיר הדגיש כי המיקוד המבצעי מוסט כעת לעבר אותם מחבלים בעלי הכשרה טכנולוגית מורכבת להפעלת רחפנים מבוססי סיב אופטי.

רוב המפעילים פועלים מחוץ ל"קו הצהוב", שכן הסיב האופטי מאפשר טווח של 10-15 ק"מ. עם זאת, בצה"ל לא פוסלים כי מחבלים מצליחים לחדור לעומק רצועת הביטחון כדי לשגר רחפנים לעבר מטרות בעומק שטח ישראל.

בתוך כך, בצה"ל אישרו רשמית כי הם מתחקרים את פגיעת הרחפן בסוללת כיפת ברזל, שתיעודה הופץ אתמול על ידי חיזבאללה.

גורמים צבאיים אישרו כי אכן התרחשה פגיעה, אך הבהירו כי היא לא יצרה "פער מבצעי" במערך ההגנה האווירית של פיקוד הצפון.