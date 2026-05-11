ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד, פרסם קריאה לעידוד גיוסם של צעירים שומרי תורה ומצוות לשירות במשטרת הר הבית.

בדבריו התייחס הרב לאתגר ההלכתי הכרוך בכניסת שוטרים למקומות האסורים בהר, וקבע כי צורכי הביטחון גוברים ומאפשרים את השירות במקום.

לדבריו, "כיון שלצרכי בטחון מותר על פי ההלכה לשוטרים להיות בכל מקום בהר הבית, גם במקום הקודש, על כן יש לעודד שומרי תורה ומצוות לשרת במשטרת הר הבית".

הרב מלמד כתב כי שוטרים דתיים יהיו רגישים יותר למגבלות ההלכתיות: "הם ידעו לכבד את המקום ולהיזהר בכבודו. זו מצוה לשמור על כבוד הר הבית ומקום המקדש".

עוד ציין כי מאחר שמותר ואף מצווה לשמור על הביטחון, "מי ששומר בהר הבית זוכה בזכות גדולה, וזוכה להתקדש בקדושת המקום".

בהמשך דבריו הביא הרב עדות בשם הרב אברהם שרמן על עמדתו של הרב יוסף שלום אלישיב בנושא. לדבריו, הרב אלישיב השיב כי "עדיף שישמרו בהר הבית שומרי מצוות יותר מאשר ישמרו גוים או יהודים שאינם שומרי מצוות", והפנה לשו"ת "בחרבות גבורים".

בסיום דבריו כתב הרב מלמד, "על כן מצטרף אני לקריאה למי שמתאים לעבודת קודש זו להתגייס למשטרת הר הבית". הוא הוסיף ברכה למשרתים במקום ותפילה, "שנזכה במהרה לבניין המקדש ולקיים בו מצות שמירה בטהרה ובקדושה".