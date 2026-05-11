פרסום ראשון: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר מכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה לקבל חוות דעת עקרונית בנושא הסתה לאלימות נגד נבחרי ציבור.

המכתב מגיע על רקע תיעוד של עו"ד אבישג בן שמואל, עוזרת משפטית של שופט מחוזי, שהחזיקה בהפגנה שלט עליו נכתב: "עונש מוות בתלייה? בן גביר תחילה".

בן גביר טוען במכתבו כי למרות תלונה שהוגשה למשטרה על ידי הנהלת בתי המשפט בחשד להסתה, עמדת היועמ"שית הייתה כי מדובר באמירה החוסה תחת חופש הביטוי הפוליטי. השר תמה האם קריאה לתלות נבחר ציבור אכן נחשבת לביטוי מוגן בדמוקרטיה.

בפנייתו הדגיש כי הוא נחשב לנבחר הציבור המאוים ביותר בישראל, והזכיר את חשיפתן של מספר חוליות טרור שתכננו להתנקש בחייו ובחיי בני משפחתו בשנים האחרונות. "עקרון יסוד במדינה דמוקרטית הוא כי הדין מוחל על כולם באופן שוויוני, ללא יוצא מן הכלל", כתב השר.

בן גביר הוסיף וציין כי הדין שמוחל עליו כנפגע עבירה חייב להיות זהה לדין המוחל על כל נבחר ציבור אחר, וכי אין להפלות בין מבצעי עבירות על רקע זהות המותקף.

הוא ביקש מהיועמ"שית לפרסם חוות דעת עקרונית שתבהיר לציבור את גבולות חופש הביטוי במחאות פוליטיות, "אבקש לקבל את חוות דעתך הסדורה אשר מנתחת את היסודות העובדתיים והמשפטיים של ביטוי זה בראי הדין הפלילי".

את מכתבו חתם בן גביר בעקיצה לעבר בהרב-מיארה: "כולי תקווה כי עמדתך אינה תלויה בזהות נבחר הציבור אותו מבקשים לתלות".