ערוצי תקשורת פלסטיניים וגורמים בממשל חמאס טוענים בימים האחרונים כי ישראל מבצעת הרחבה שקטה אך משמעותית של האזורים הנתונים לשליטתה ברצועת עזה.

על פי הדיווחים, צה"ל החל להזיז את גבול "הקו הצהוב" - התוואי שנקבע בהסכם הפסקת האש מה-10 באוקטובר 2025 - לעומק השטח הפלסטיני לכיוון מערב.

בעוד ש"הקו הצהוב" המקורי הותיר בשליטת ישראל כ-53% משטח הרצועה, הדיווחים החדשים מדברים על היערכות מחודשת המכונה "הקו הכתום".

על פי הדיווחים, צה"ל שולט כיום על כ-65 אחוזים ואילו לפי טענות חמאס, צה"ל שולט על כ-70% משטחי הרצועה.

תושבים בח'אן יונס, בשכונת א-זייתון בעזה ובכפר ג'באליה מדווחים כי קוביות הבטון הצהובות שסימנו את הגבול הוסטו מערבה לצורך עבודות עפר נרחבות.

כתוצאה מכך, משפחות רבות ששבו לבתיהן לאחר הסכם הפסקת האש עזבו אותם בשנית בשל קרבתן לאזור השליטה הישראלי המתרחב.

מטרת הפרסומים הפלסטיניים היא למקד את תשומת הלב הבינלאומית במצבה ההומניטרי של האוכלוסייה, בטענה כי צמצום השטח מגביר את הצפיפות.

יצויין כי צה"ל הגביר בחודשים האחרונים את פעולות החפירה לאורך הגבול הזמני, זאת במטרה לאתר ולהשמיד מנהרות מבצעיות של חמאס שנותרו במרחב.