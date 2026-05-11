הנס של אריאלה אליהו בקריית שמונה דוברות

נס גדול התרחש הבוקר (שני) בקריית שמונה, כאשר שברי יירוט נפלו ישירות על מטבח חוץ ומחסן בחצר ביתה של אריאלה אליהו.

הנפילה התרחשה שניות ספורות בלבד לאחר שאליהו סיימה להכין כריכים לילדיה ויצאה מהמקום לכיוון הבית.

בסרטון מהזירה, מספרת אריאלה, בעלת עסק הקייטרינג "ביג מאמא", על רגעי החרדה: "שמעתי בום גדול וראיתי שהמחסן התפוצץ. אני מודה להשם, כי אם אחד הילדים היה פה, אני לא יודעת מה היה קורה.

דובר העירייה דורון שנפר ערך סיור בזירת הפגיעה וציין כי אריאלה קיבלה את חייה במתנה היום - ביום ההולדת שלה.

שנפר העלה תהיות קשות בנוגע לתפקוד מערכות ההתרעה בעיר. "היו יירוטים על מטרות מלבנון וחלק מהיירוטים נפלו כאן וגרמו לנזק כבד", אמר שנפר. "נשאלת השאלה - אם יש יירוטים מעל שמי קריית שמונה, מדוע לא מפעילים את האזעקה?"

הנזק בחצר הבית כבד מאוד: הגג קרס וחלקים גדולים מהציוד במטבח החוץ ובמחסן נהרסו כליל. שנפר הדגיש כי המציאות בצפון רחוקה מלהיות רגועה: "אין פה הפסקת אש, יש אש בלי הפסקה".

למרות האירוע הקשה, אריאלה ציינה כי שלחה את ילדיה לבית הספר בתחושה ששם בטוח יותר מאשר בבית.