נעים מאוד קוראים לי דעאל כהן, אב לשלושה מתגורר בתל אביב עם שאר החברים מקהילת ראש יהודי ואני עומד מאחורי המיזם 'מילואימנקים תומכים באברכים' - מעורר הסערה של המילואימניקים שתרמו כסף מהמענק לאברכים חרדים לא עלינו.

האמת שגם אותי המיזם הזה הפתיע. בדרך כלל אני מעדיף לתרום למוסדות עמותות ואברכים של הציונות הדתית - בדרכו של מרן הרב קוק זצ" ל - דרך שאני מאמין בה בכל ליבי.

אלא שביום חמישי שעבר למדתי יחד עם חבר'ה מתחזקים על תלמידי רבי עקיבא ש'לא נהגו כבוד זה בזה' ובדיוק אז עלה לי הרעיון.

בעצם, יש פה שתי סוגיות חשובות: הראשונה עוסקת באהבה, האם אנחנו מסוגלים לנהל את המחלוקת עם הציבור החרדי לשם שמיים, או שאנחנו בוחרים לשנוא. הפערים גדולים, והכאב מובן אבל צריך מאוד להזהר לא להפוך אותו לשנאה. בצד השני יש בני אדם טובים עם טענות שצריך לדון בהם, לא אנשים רעים שמגיע להם לסבול ושצריך למגר.

איך אני יודע? כי פגשתי אותם. המילואים האחרונים היו במוצב בכניסה לביתר עילית. הם באו אלינו להשלים מניין, להביא פופקורן ועוגות ואני הלכתי אליהם ללמוד ולהתפלל והתרשמתי עמוקות מהעוצמה הרוחנית שלהם. כשחיפשתי למי לתרום את הכסף פניתי לאנשים האלה שמפנקים את החיילים באופן קבוע והם חיברו אותי לעמלי תורה אמיתיים שחיים עם האשה והילדים שלהם בדוחק אמיתי.

כמו בתלב אביב גם בביתר עילית השנאה נובעת ממרחק, וכשמתקרבים מתחילים לאהוב למרות הויכוחים.

הסוגיא השניה שייכת לכבוד, כבוד לתורה. מקומם אותי שמשפילים לומדי תורה, וקוראים להם משתמטים. הבטלנים הם אכן חרפה מוסרית, יש חטיבת חשמונאים ונגמרו התירוצים. אבל מול אלה שבוחרים להמית את עצמם באהלה של תורה אני רועד מהתרגשות.

את אלה שאין להם בעולמם אלא תורה וקדושה אני מעריץ. ובדיוק כאלה הם האברכים שבהם זכינו לתמוך. לא רק שאני מעריץ אותם למרות המחלוקות אלא שאני גם מאמין לחז"ל שאמרו שלימוד התורה שלהם הוא חלק מהניצחון.

אהבה וכבוד, שני עמודי העולם שאנחנו כל כך זקוקים להם. הלואי ונצליח להביא מהם עוד ועוד לתוך בתי המדרש, לתוך הפוליטיקה והרשתות, ולתוך החיים הציבוריים שלנו על כל הצדדים שבהם.

