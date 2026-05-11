משרד האוצר פרסם בצהריים (שני) את נתוני ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש אפריל עם שורה של נתונים המלמדים על חוזקה של הכלכלה וניהול נכון שלה.

יעד הגירעון שקבעה הכנסת לשנה זו עומד על 4.9%, אך הנתונים בפועל בשלב זה של השנה מצביעים על ביצועים טובים לפיהם הגירעון עומד כעת על 3.8%. הגירעון החודשי עמד על כ-3.3 מיליארדי ש"ח, בהשוואה לחודש אפריל אשתקד שהסתיים בגירעון של כ-11.2.

הכנסות המדינה בחודש אפריל עמדו על כ-50.6 מיליארדי ש"ח. מתחילת השנה ההכנסות הסתכמו בכ-213.1 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-195.5 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות הממשלה בחודש אפריל עמדו על כ-53.9 מיליארדי ש"ח. מתחילת השנה ההוצאות הסתכמו בכ-203.2 מיליארדי ש"ח לעומת כ-202.9 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול מתון של כ-0.2%.

במשרד האוצר מביעים שביעות רצון גדולה מהנותנים אך מדגישים כי חובה להמשיך בנקיטת אחריות תקציבית על מנת שהמגמה תימשך ואף מציינים כי אם תתפתח שוב מערכה מול איראן יהיו לכך השלכות שישנו את התמונה.

השר סמוטריץ' אמר לערוץ 7 כי "אנחנו בתקופה מאתגרת אך ניהול נכון ואחראי של תקציב המדינה והביצוע מצטרפים לחוזקה של האזרחים ולפעילות הכלכלית שלהם. האחריות מצד אחד והיציבות של השוק על ידי האזרחים מביאה להישגים כלכליים טובים מאד. אני נחוש להמשיך לשמור על המגמה הזו".