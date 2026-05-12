בעקבות פנייתם אתמול (ראשון) של חברים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת לרמטכ"ל בדרישה לשלול את דרגותיה של הפצ"רית, שוחחנו עם ח"כ אושר שקלים, החתום גם הוא על הבקשה, ומקדם במקביל חוק שיעניק לשר הביטחון סמכות שכזו.

לשאלתנו מציין חבר הכנסת שקלים כמה מההטבות שהפצ"רית המפוטרת ממשיכה ליהנות מהן, על אף שפוטרה, נעצרה ואמורה להיות בעיצומן של חקירות. "היא קיבלה מענק פרישה בגובה של 550 אלף שקלים, על סמך זה שעבדה מאוד קשה בהכפשת חיילינו", אומר שקלים, ומוסיף כי היא גם "זוכה לפנסיה של מעל ארבעים אלף שקלים".

"צריך לשלול לה את הדרגות ולקחת לה את ההטבות הסוציאליות הנלוות", אומר שקלים, שבהצעת החוק שלו מבקש להעביר את הסמכות לשלילת דרגות מהדרג הביצועי לדרג הנבחר, כלומר לראש הממשלה, לשר הביטחון או לשר לביטחון לאומי כאשר מדובר במפכ"ל או בנציב שב"ס. "אני לא רוצה לכתת את רגליי בבקשות מהרמטכ"ל לשלילת דרגות. אני מחזיר את הסמכות לדרג הנבחר".

הצעת החוק המדוברת, אותה מקדם שקלים יחד עם חבר הכנסת אריאל קלנר, סגן השר ח"כ אלמוג כהן וארגון תורת לחימה, כבר זכתה לכינוי 'חוק יאיר גולן', מאחר שהיא מתייחסת בבסיסה לשלילת דרגות מקצינים שמכפישים את שמם של ישראל וחיילי צה"ל. "פתחנו בבוגי יעלון, שטען שחיילינו מבצעים טיהור אתני, וביאיר גולן, שדיבר על הרג תינוקות כתחביב. אלו אמירות שצוטטו בעולם לא ככאלה שנאמרו מפי אנשים פרטיים, אלא ככאלה שאותן אמרו שר ביטחון, רמטכ"ל וסגן שר ביטחון לשעבר".

"העיקרון הוא שכל מי שמדבר סרה בחיילינו הקדושים ומוציא את דיבת הארץ, לא ננרמל את זה. הם ייזהרו בלשונם ולא יכפישו את המדינה שלנו, לא יירקו לבאר שממנה כולנו שותים. תהיה כאן גם הרתעה וגם נראה כלפי חוץ שהשיח הזה לא מנורמל".

באשר ללחץ העשוי לעבור כעת מכתפי הרמטכ"ל לכתפי השרים וראש הממשלה, שיצטרכו לקבל החלטות דרמטיות של שלילת דרגות והטבות, אומר שקלים כי אכן אלה יצטרכו לקבל החלטות, ואם לא יתקבלו החלטות שכאלה, הציבור הוא שישפוט אותם.

לשאלתנו אם קיים סיכוי שגם חברי כנסת מהאופוזיציה יתמכו במהלך חוקתי שכזה, נשמע חבר הכנסת שקלים מיואש מהסיכוי לקידום חוק משותף. "באופוזיציה איבדו את זה לחלוטין מזמן. לפני כחצי שנה ארגנתי עצומה לנשיא המדינה בדרישה שהנשיא יפעיל את מלוא כובד משקלו לביטול ההאשמות נגד כוח מאה, אבל אף אחד מהאופוזיציה לא הצטרף. הנשיא זימן אותי אליו. שאלתי אותו, איפה אתה, אדוני הנשיא, כשמכפישים את חיילינו ומציירים אותם בפני העולם כאנסים, אבל על המסמך היו רק חתימות מהקואליציה. איפה אתם, אלה שמדברים על ברית המשרתים, כשצריך לסייע ללוחמי כוח מאה? הם לא משרתים?", הוא שואל, וקובע כי בכך מוכח שלא טיעון ענייני הוא שמוביל את אנשי האופוזיציה, אלא שיקולים פוליטיים בלבד.

ומה באשר לחוק שלילת דרגות הפצ"רית? האם הוא יוחל רטרואקטיבית? שקלים מזכיר שפרטי החוק ותחולתו ייקבעו בוועדה, ועם זאת הוא מזכיר כי החוק עבר כבר בקריאה טרומית, ואלמלא החרם החרדי על הצבעות הקואליציה, קיים סיכוי משמעותי שהוא כבר היה עובר. כעת הוא פועל בתיאום עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, לקידום המהלך, אך סבור שנדרשים כוחות נוספים, פוליטיים וציבוריים, שישמיעו את קולם בסוגיה.