השבוע מצוין שבוע בטיחות הילד ובראיון לערוץ 7 נשאל ד"ר דרור וינר, רופא ילדים בקופ"ח מאוחדת, אם אנחנו לא נזהרים קצת יותר מדי והופכים היסטריים לעומת נורמת הזהירות של לפני 30 שנה ויותר.

בפתח השיחה עם ד"ר וינר עלתה הטענה לפיה ילדי שנות השבעים והשמונים לא מבינים את תבהלת האזהרות והסכנות. הם זוכרים כיצד הלכו יחפים, טיפסו על עצים, קפצו לבורות מים, ליטפו חיות ואכלו מזון מהיר, ובכל זאת שרדו ואולי מחושלים יותר. האם אנחנו לא קצת מבהילים את עצמנו יותר מדי?

ד"ר וינר אינו סבור שהזהירות היום גדולה מבעבר, אם כי להערכתו המודעות לכך גדולה יותר. "ישנה האסכולה שאומרת שפעם היינו מזוהמים יותר והרגלנו את מערכת החיסון שלנו לחשיפות כאלה. מצד שני אמצעי הזהירות שננקטים היום מוכיחים את עצמם".

לזאת מוסיף וינר ומציין את האתגרים והסכנות הנובעים מהפערים הטכנולוגיים הקיימים בין הדור הזה לדור ההוא שלפני ארבעים וחמישים שנה. "ילדים נחשפים למסכים, לסרטונים במסכים או לאתגרים ברשתות החברתיות והם מנסים ליישם את האתגרים הללו ונפגעים, ראינו חבלות ראש, צוואר ועוד. קורים הרבה דברים שלא היו בעבר".

עם זאת כאמור הוא אינו דוחה מכל וכל את התפיסה לפיה החשיפה הרבה יותר בעבר חישלה את הילדים והנוער. "יש תמיכה לשתי האסכולות", הוא אומר ומוסיף: "הדור של היום הוא דור מדהים ומצוין ולא ניתן ללכת לאחור".

על כמה מהסכנות הייחודיות לדור החדש מרחיב מעט ד"ר וינר ומציין את הרכיבה על אופניים שבעבר הייתה פשוטה וקלה, אך היום מדובר באופניים חשמליים שמגיעים למהירות גבוהה מאוד והנהיגה בהם מתבצעת על הכבישים, מה שמחייב חבישת קסדה ואמצעי זהירות נוספים. בנוסף מגבירה את הסכנה גם הצפיפות שבכבישים. עוד מציין ד"ר וינר את הטרדות שמעסיקות הורים לצד תשומת הלב הרבה שמופנית לטלפון הסלולארי, מה שגורם לשכחת ילדים ברכב, אירועים שלא פעם מסתיימים באסונות כבדים.

אך כאמור, ד"ר וינר סבור כי הדור הנוכחי מחושל גם הוא ובהתאם עומד באתגרים הניצבים בפניו. כך או כך, יש להישמר גם ממציאות בה ההיסטריה והבהלה הם שמדריכים אותנו.