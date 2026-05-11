שש שנים בדיוק לאחר הלילה שבו נפל לוחם סיירת גולני סמ"ר עמית בן יגאל ז"ל, הרשיע היום (שני) בית המשפט הצבאי "שומרון" בסאלם את נזמי מחמוד יונס אבו בכר (55) בגרימת מותו ממניע לאומני.

העבירה בה הורשע אבו בכר, תושב הכפר יעבד, מקבילה לעבירת הרצח בדין הפלילי.

האירוע התרחש בלילה שבין ה-11 ל-12 במאי 2020. במהלך פעילות מבצעית בכפר, עלה אבו בכר לגג ביתו והשליך חצי בלוק בטון במשקל של כ-11 ק"ג מגובה של 13 מטרים לעבר כוח צה"ל.

עמית בן יגאל ז"ל, שהביט למעלה לעבר הגג, ספג פגיעה קטלנית בראשו. למרות שחבש קסדה, עוצמת הפגיעה הייתה אנושה והוא נפטר מפצעיו.

השופטים קבעו בהכרעת הדין כי "הוכח שהאבן שהשליך הנאשם היא זו שפגעה במנוח". הם דחו את גרסת ההגנה לפיה אבו בכר רצה רק "להבריח" את הכוח.

עוד צוין כי מיד לאחר המעשה ניסה המחבל להסתיר את מעורבותו: הוא נכנס למיטת ילדיו והעמיד פני ישן, ומאוחר יותר השליך את שברי הבלוק לצמחייה כדי להעלים ראיות.

התיק עורר סערה ציבורית בכמה צמתים במהלך שש השנים האחרונות. בין היתר, נדחתה בקשתו של אבו בכר לפתוח את קברו של בן יגאל כדי לבדוק את הקסדה שנטמנה עמו, בקשה שנדחתה בשל הפגיעה הקשה בכבוד המת ובמשפחתו.

סוגיה נוספת שעוררה מחלוקת עזה הייתה הריסת ביתו של המחבל. בעוד צה"ל הוציא צו הריסה לבית שבו מתגורר אבו בכר עם אשתו ושמונת ילדיו, בג"ץ ביטל את הצו ברוב דעות בטענה כי בני המשפחה לא היו מעורבים בפיגוע.

מעבר לעבירה המקבילה לרצח, הורשע אבו בכר גם בשיבוש הליכי משפט. גזר הדין יינתן במועד נפרד.