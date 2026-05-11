רב-סמל ראשון איתן הוד, לוחם מילואים בחטיבת הצנחנים, שוחרר הבוקר (שני) מהמרכז הרפואי רמב"ם בחיפה בדרכו להמשך תהליך שיקום בבית החולים שיבא בתל השומר.

הוד, תושב קדמת צבי שברמת הגולן, אושפז לפני כחמישה שבועות במצב קשה ולא יציב לאחר שנפצע בהיתקלות עם מחבלים באזור הכפר א-נקורה שבדרום לבנון.

עם הגעתו לרמב"ם, נלחמו הצוותים הרפואיים על חייו ועל הצלת רגלו השמאלית שנפגעה אנושות.

לאחר שלושה שבועות של טיפול אינטנסיבי ומספר ניתוחים מורכבים, נאלצו הרופאים לקבל את ההחלטה הקשה ולקטוע את הגפה כדי להציל את חייו.

הבוקר נערך טקס פרידה מרגש במחלקת האורתופדיה, שבו ליוו את הוד הצוותים הרפואיים ממחלקות טיפול נמרץ, אורתופדיה וכירורגיה פלסטית, לצד חיילי יחידת רמ"2 וחבריו לנשק שעדיין מאושפזים בבית החולים.

"אני סובל מכאבים, אבל מרגיש מעולה", שיתף הוד ברגע היציאה מהמחלקה. "אני מוכן להמשיך לשלב הבא ולהתקדם לשיקום. בעוד שבוע אחגוג את יום הולדתי ה-27, ואני מוכן ומזומן לטרוף את החיים".

על פי נתוני המרכז הרפואי רמב"ם, מאז תחילת הלחימה בצפון פונו לבית החולים 127 חיילים שנפגעו באירועים שונים בלבנון. 97 מהם נזקקו לאשפוז ממושך, ונכון להיום מאושפזים בבית החולים 17 חיילים בדרגות פציעה שונות.