הרב דוד מיכאל שמידל, יו"ר ארגון 'אתרא קדישא', נפטר היום (ב') בביתו בבני ברק בגיל 92.

מצבו הלך והידרדר מאז חודש דצמבר האחרון. בשעות האחרונות הוא עבר החייאה על ידי מתנדבי ארגוני ההצלה אך חרף המאמצים הוא נפטר. הרב שמידל ייקבר בהר הזיתים לצד קבר אביו.

שמידל נולד בווינה שבאוסטריה בשנת 1934 למשפחה ממוצא הונגרי, ועלה עם משפחתו לארץ ישראל בגיל חמש. הוא למד בישיבת סלבודקה בבני ברק ובישיבת באר יעקב, והיה קרוב ל'חזון איש' והרב גדליה נדל.

נשוי לעליזה, שהייתה מורה בסמינר הרב וולף בבני ברק, והוא הותיר אחריו שמונה ילדים וצאצאים רבים.

שמידל פעל כבר בשנת 1956 במאבק נגד חפירות בקבר הרמב"ם בטבריה, והיה פעיל במאבק החרדי נגד ניתוחי מתים בישראל בשנות החמישים.

החל מאמצע שנות השבעים, לאחר פטירת העסקן אברהם ברוך ארטן, עמד בראש ארגון 'אתרא קדישא' שנאבק נגד חפירות בבתי קברות יהודיים בארץ ובתפוצות.

בשנת 1979 אף נעצר בגין מעורבותו בהפגנות נגד הקמת מחנה צבאי בהר שנאן, בטענה לפגיעה בקברי אמוראים.