מיידים בקבוקי תבערה דוברות המשטרה

כוחות הביטחון סיכלו פעילות חבלנית בגזרת עציון ועצרו שבעה מחבלים במעורבות ביידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כביש 60 ולעבר כוחות צה"ל.

המבצע נערך בשיתוף פעולה בין שוטרי מחוז ש"י, לוחמי חטיבת עציון וגורמי מודיעין.

הפעילות החלה בעקבות דיווחים על השלכת בקבוקי תבערה מכיוון העיירה אל-ח'דר לעבר כביש 60, ציר תנועה מרכזי ביהודה ושומרון.

אף שהמקרים הסתיימו ללא נפגעים או נזק, פעילות מודיעינית ממוקדת של תחנת עציון הביאה לחשיפת זהות המעורבים.

בתוך כך, לוחמי גדוד מילואים מחטיבת עציון פשטו על העיירה ועצרו ארבעה חשודים. מחקירתם עלה כי היו מעורבים באירועים דומים נוספים בתקופה האחרונה.

במקביל, פעלו הכוחות בנפת חברון, שם נעצרו שלושה קטינים תושבי הכפר סיעיר. השלושה חשודים כי במהלך חודש אפריל האחרון יידו אבנים וחפצים לעבר לוחמים שפעלו בכפרם.

מהמשטרה נמסר כי כלל החשודים נכלאו בסיום חקירתם, ובכוונת חוקרי תחנת עציון להביאם בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם לצורך מיצוי הדין.