הרב אביגדור נבנצל, לשעבר רב העיר העתיקה בירושלים, פרסם מכתב שבו שב והדגיש את האיסור להיכנס לכל שטח הר הבית בזמן הזה.

"איסור הכניסה לכל שטח הר הבית כולו בזמן הזה, כנהוג מקדמת דנא וכפי שפסקו רוב ככל הפוסקים, גדולי התורה מכל העדות ומכל החוגים".

במכתבו הזכיר הרב שורה של רבנים שאסרו את העלייה להר הבית, ובהם הרב שלמה זלמן אויערבך, הרב יוסף שלום אלישיב והרב עובדיה יוסף. עוד כתב כי אף הרב אברהם יצחק הכהן קוק התנגד לכך "בכל תוקף", וכי בנו, הרב צבי יהודה קוק, "הביע בפניי התנגדות נחרצת ותקיפה לכך".

הרב תקף את מי שלדבריו מפיצים "הטעיות וסילופים" בשם גדולי ישראל, וכתב כי "המטרה אצלם מקדשת את האמצעים". עוד הוסיף כי ישנם "המבקשים לטהר את השרץ בק"נ טעמים", תוך עשיית "אוקימתות, חילוקים ופלפולים".

בהמשך כתב כי אף ש"הר ה' לא שייך לשועלים הולכי שתיים", אין בכך היתר ליהודים להיכנס אליו בזמן הזה. "יהודי שעולה להר הבית נכנס לחשש כרת רח"ל, היות והגבולות לא ידועים, וגם מכשיל את האחרים, ואף עובר על - לא תסור וכו".

עוד כתב כי "אין גם שום היתר לנסות להיכנס להר הבית כיום עם גדיים או עם 'שתי הלחם' וכדו'", וטען כי הדבר מהווה פגיעה במצות "ומקדשי תיראו". לדבריו, הפיכת הר הבית ל"מקום של הפגנות, תעלולים ילדותיים ומריבות עם שוטרים" אינה מקרבת את בניין המקדש אלא "רק מרחיקה אותו ח"ו".

בסיום מכתבו ציטט הרב נבנצל את דברי חז"ל, "אם יאמרו לך ילדים בנה בית המקדש אל תשמע להן. ואם יאמרו לך זקנים סתור בית המקדש שמע להן", וכתב כי "לא תיבנה ירושלים אלא על ידי השמיעה בקול גדולי התורה וחכמיה".