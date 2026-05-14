פרופ' חיים בן דוד מקשת, ממייסדי בית ספר שדה והמכינה הקדם צבאית ביישוב, מספר על הדרך בה שוכנע לנוע צפונה במקום להתיישב בשומרון כפי שתכנן.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"אני די משוטט הרבה בטיולים בסיני באותם ימים", פותח בן דוד את סיפורו. "אני חוזר חזרה, מתקשר הביתה מבית חבר בגבעתיים להגיד לאמא שלי שחזרנו בשלום ואני עוד כמה שעות בבית. היא אומרת לי 'תראה, יש פה אנשים מאיזה יישוב בגולן שמחכים לך'. אמרתי 'בסדר, אני מגיע בעוד שעתיים'".

הוא לא שיער שהאנשים אכן יחכו לו. "אלה היו אלי סדן - מקים קשת ורותי אבני מהדמויות הראשונות בקשת וצביקי פורת - אחיו של חנן. הם מדברים איתי על כך שקם יישוב חקלאי שנקרא קשת ומדברים איתי על הקמת בית ספר שדה. אני אומר שזה נפלא אבל תוהה האם השומרון לא חשוב יותר. אמרו לי 'צריך אותך בגולן'".

ואז הגיע מפגש מכונן שצפה פני עתיד וקבע עבורו את היעד. "מגיע יום ירושלים. עדיין לא היה ריקודגלים אז הלכו לרקוד במרכז הרב. פתאום מישהו שם עלי יד ואני רואה את חנן פורת. לא דיברנו עד אז. הוא אומר לי, 'שמעתי שאתה מתלבט בין בית ספר שדה בגולן לבית ספר שדה בשומרון'. אני לא ממש התלבטתי אלא ידעתי את הכיוון שלו. ואז הוא אמר לי בעיניים בורקות: 'אל תדאג לשומרון. יגיעו לשם עשרות אלפים'. הדברים נאמרו כשלא היה בשומרון יהודי אחד, עוד לא הצליחו להיאחז בסבסטיה, והוא אמר לי ללכת לגולן. שני הדברים שאמר התקיימו. אמרתי להם 'כן'", הוא מסכם.

