לקראת יום ירושלים הוציאו תלמידי מחזור ס"ח בישיבת נחלים מחרוזת שירי ירושלים חדשה, שנועדה ללוות את מסע העלייה הרגלי המסורתי של הישיבה לעיר הבירה.

המסע, הנערך כבר למעלה מעשרים שנה, אורך שלושה ימים ובמהלכו צועדים תלמידי הישיבה כ-80 קילומטרים - מפתח הישיבה ועד לכותל המערבי.

במחרוזת שולבו השירים "למקדשך תוב", "אחת שאלתי", "ובא לציון" ו"קול מבשר" (מילים ולחן: הר"מ הרב אוריה שחור).

על ההפקה והעיבוד המוזיקלי הופקד אריאל גמליאל. במחרוזת השתתפו גם יניב בלאס במיקס, דור אסרף בכלי הנשיפה, אבישי ישר בתופים ותלמידי מחזור ס"ח בשירה ובקולות.

הקליפ הופק על ידי צ'סנר הפקות, כאשר על הצילום הופקדו ידידיה סיטבון, אליהו שאז ושעיה צ'סנר. את העריכה ביצע נועם ויצמן, ועל הקולור היה אמון ידידיה סיטבון. בישיבה הודו לראש הישיבה הרב שמואל לורנץ על "המסורת המדהימה ושיתוף הפעולה בהפקת המחרוזת".