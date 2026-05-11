פורום המטה הכללי של צה"ל התכנס היום (שני) לקראת יום ירושלים במפגש מסורתי שעמד השנה בסימן העמקת הקשר המבצעי והאסטרטגי בין הצבא לעיר.

חברי הפורום, בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, התארחו באולם מועצת העיר ונפגשו עם ראש העיר משה ליאון לדיון על המיזמים המשותפים והאתגרים הביטחוניים במרחב.

בנאומו הדגיש הרמטכ"ל זמיר את הדמיון בין המרקם החברתי של ירושלים לבין המבנה של צה"ל כצבא העם.

לדבריו, ירושלים היא סמל ליכולת לחיות יחד סביב משימה משותפת, בדיוק כפי שצה"ל מאגד בתוכו את כלל המגזרים בחברה הישראלית לצורך הגנה על המדינה.

זמיר חשף כי הצבא פועל בימים אלו על הקמת לשכת גיוס ייעודית בעיר ופתיחת מוזיאון צה"לי, צעדים שנועדו להדק את החיבור הפיזי והערכי של חיילי צה"ל לירושלים.

ראש העיר, משה ליאון, הודה לרמטכ"ל על השותפות והדגיש את חשיבות ההסכם להעתקת בסיסי צה"ל ומערכת הביטחון לבירה. ליאון הגדיר את המהלך כ"עמוד תווך ציוני" שיחזק את מעמדה של ירושלים כמרכז הכובד הלאומי. המפגש כלל גם סדרת הרצאות שעסקו בהיבטים ההיסטוריים והעתידיים של העיר, תוך שימת דגש על עוצמתה כבירת ישראל.