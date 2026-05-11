עשרות שנים לאחר הקמתה, הוסדרו סופית עתודות הקרקע של מועצת בית אל. המהלך, שדרש עבודה מאומצת מול גורמי המקצוע והמשפט, מסיר את החסמים האחרונים שעמדו בפני פיתוחו של היישוב הוותיק ומאפשר תנופת בנייה חדשה.

משמעות המהלך היא מתן אור ירוק לקידום של אלפי יחידות דיור חדשות בשטח המועצה - וכעת מקודם תכנון מפורט לבנייתן של 1,200 יחידות דיור - כשלב ראשון בדרך להפיכת בית אל לעיר.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', בירך על המהלך. "אחרי עשורים של גרירת רגליים, אנחנו עושים צדק עם תושבי בית אל. ההסדרה של בית אל, ביחד עם המהפכה שאנחנו מובילים בכל רחבי יו"ש היא הצהרה ברורה: ההתיישבות כאן כדי להישאר, לצמוח ולהתרחב. זה נכון קודם כל כי זאת ארצנו, ואחרי ה7.10 זה ברור שזה נכון גם ביטחונית, ההתיישבות היא רצועת המגן של מדינת ישראל ואנחנו נמשיך לפתח אותה. אני מודה למנהלת ההתיישבות וליועמ"ש משרד הביטחון על העבודה המאומצת בנושא".

לצד הבנייה למגורים, כחלק מפיתוח היישוב, כביש 466, עורק הגישה המרכזי לבית אל, צפוי לעבור שדרוג משמעותי ויוכפל בשנים הקרובות. הפרויקט נמצא כעת בשלבי היערכות אחרונים לקראת יציאה לביצוע, מה שיקל משמעותית על עומסי התנועה ויגביר את הבטיחות בדרכים עבור תושבי האזור.

ראש מועצת בית אל שי אלון סיכם: "זהו יום היסטורי עבור בית אל ועבור ההתיישבות כולה. אחרי שנים ארוכות של מאמצים, זכינו להסדיר את עתודות הקרקע ולפתוח פתח אמיתי לצמיחה ולהתרחבות. אני מבקש להודות ל ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', למזכיר הממשלה יוסי פוקס ולכל גורמי המקצוע והמשפט שליוו את התהליך המורכב הזה במסירות רבה. המשמעות של ההסדרה היא לא רק פיתוח של בית אל, אלא חיזוק עמוק של ההתיישבות ביהודה ושומרון כולה. מדובר בצעד נוסף וחשוב של בנייה, התרחבות וחזון - עם אלפי יחידות דיור חדשות, תשתיות מתקדמות והבאת משפחות צעירות נוספות לאזור. בית אל ממשיכה להיות חוד החנית של ההתיישבות, והיום הזה מסמן פרק חדש של צמיחה וביטחון לעתיד".