שרי החוץ של האיחוד האירופי הודיעו היום (שני) על הטלת עיצומים חדשים נגד מה שהגדירו "מתנחלים אלימים" ביהודה ושומרון.

בהודעה מקוממת של שרת החוץ של האיחוד האירופי הושוו ה"מתנחלים האלימים" לבכירי חמאס. "שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות כלפי פלסטינים. הם גם הסכימו על סנקציות חדשות על בכירי חמאס".

הארגונים והאישים עליהם הטיל האיחוד האירופי את העיצומים: עמותת נחלה, דניאלה וייס, ארגון אמנה, ארגון השומר יו"ש והמנכ"ל אביחי סוויסה, תנועת רגבים והמנכ"ל מאיר דויטש.

בישראל הגיבו בזעם להחלטה. שר החוץ גדעון סער תקף "ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים".

לדבריו "‏האיחוד האירופי בחר, בצורה שרירותית ופוליטית, להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס. ‏מקוממת לא פחות היא ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי החמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.

‏ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו. אין אף עם בעולם שיש לו זכות מתועדת וארוכת שנים כזאת על ארצו כפי שיש לעם ישראל על ארץ ישראל. זוהי זכות מוסרית והיסטורית שהוכרה גם במשפט העמים ואין אף גורם שיכול ליטול אותה מהעם היהודי. ‏הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות - לא מקובל ולא יצליח", דברי סער.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב "לצפות מהאיחוד האנטישמי לקבל החלטה מוסרית, זה כמו לצפות שהשמש תזרח במערב. בזמן שאויבינו מפגעים ורוצחים ביהודים, האיחוד האירופי מנסה לכבול את ידיהם של אלו שמגנים על עצמם.

אני קורא לשר המשפטים יריב לוין לקדם בוועדת שרים לחקיקה את הצעת החוק של חה"כ לימון סון הר מלך שתמנע מהבנקים ליישם את הסנקציות המבישות על הציבור הנפלא הזה. כמו כן, אני קורא לשר החוץ להודיע באופן חד ונוקב שישראל לא תשלים עם רדיפה פוליטית של אזרחיה, ולפעול לביטול הגזירות המבישות הללו. ההתיישבות לא תירתע. נמשיך לבנות, לטעת, להגן ולהתיישב בכל ארץ ישראל", דברי בן גביר.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, תקף את ההחלטה. "האיחוד האירופי שוב מתעלם מהעובדות. אין שני צדדים אלימים - יש צד שרוצח תינוקות במיטתם ואונס נשים, ויש צד שבוחר בחיים. הטרור של הרשות הפלסטינית כלפי יהודים גבוה במאות אחוזים לעומת המקרים הבודדים, שאנחנו כמובן מתנגדים להם בכל תוקף, של עבריינות כלפי חפים מפשע בכפרים של הרשות הפלסטינית".

לדבריו "האנטישמיות מדברת מגרונם של ראשי האיחוד האירופי ויש כאן דאבל סטנדרט. היחס כלפי יהודים תמיד יהיה שונה לעומת היחס כלפי הטרור של הרשות הפלסטינית. עצם השימוש בביטוי 'אלימות מתנחלים' זה ביטוי של דה-הומניזציה, ניסיון למחוק את הפנים של חצי מיליון בני אדם שגרים ביהודה ושומרון, רובם ככולם שומרי חוק. המעטים שאכן עושים מעשים שלא ייעשו, יש לטפל בהם בצינורות המקובלים".

"לא שמענו שיש סנקציות כלפי ארגונים שמעודדים טרור ברשות הפלסטינית, כולל הפת"ח עצמו, שאגב הוציא מודעה שקוראת לפגוע בי. אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם מועצה אזורית שומרון הייתה מוציאה מודעה שיש לפגוע באבו מאזן", סיכם ראש מועצת שומרון.

תנועת רגבים הגיבה להודעת האיחוד האירופי על הטלת סנקציות נגדה: ​"זהו אות כבוד עבורנו שהאיחוד האירופי בחר לכלול אותנו ברשימה המכובדת של מגיני הארץ. ​במשך שני עשורים חשפנו את המימון האדיר שמשקיע האיחוד האירופי בהקמת מדינת טרור פלסטינית, בניגוד לחוק ולהסכמים הבינלאומיים, תוך הזרמת מיליונים עבור בנייה בלתי חוקית על אדמות הלאום של העם היהודי ותמיכה בארגונים המסייעים לטרור.

​למרבה צערם של מבקשי רעתה של ישראל, בית המשפט קיבל את העתירות שלנו מול הבנייה הפראית וההשתלטות, ופסק שיש לממש את האכיפה מולן. מול קמפיינים שקריים ואנטישמיים של 'אלימות המתנחלים' - פרסמנו שוב ושוב את הנתונים והעובדות לאשורן והגנו על שמם הטוב של המתיישבים וחיילי צה"ל. ​הניסיון לעצור באמצעות סנקציות דרקוניות- אותנו ואת המהפכה הציונית ביהודה ושומרון אותה אנו דוחפים, רק ממלא את לבנו גאווה. אנו מבטיחים להמשיך לפעול להשבת המשילות והריבונות בכל מרחבי ארצנו. אנחנו של ישראל", נמסר מטעם רגבים.