חייל שתועד כשהוא מבזה סמל נוצרי בדרום לבנון לפני מספר שבועות נשפט ל-21 ימי מחבוש. חברו, שצילם את התמונה, ירצה עונש של 14 ימים בכלא הצבאי.

"צה"ל רואה בחומרה רבה את האירוע ומכבד את חופש הדת והפולחן, וכן מקומות קדושים וסמלים דתיים של כלל הדתות והקהילות. נהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים מחודדים באופן סדור לכוחות טרם כניסתם למרחבים הרלוונטיים", נמסר מטעם דובר צה"ל.

מדובר בתמונה בה נראה חייל מצמיד סיגריה לפסל כשהוא מעשן בסמוך.

בחודש שעבר התעורר זעם בינלאומי בעקבות תיעוד של חייל ישראל משחית פסל נוצרי באותו כפר. החייל נשפט ל-30 ימי מחבוש והודח מלחימה. חברו שתיעד אותו ספג עונש דומה.

מהתחקיר הצבאי עלה כי במסגרת פעילות של כוח צה"ל בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, החייל המעורב פגע בפסל בזמן שחייל נוסף צילם את התמונה שהופצה. שישה חיילים נוספים נכחו באירוע ולא פעלו לעצור אותו או לדווח עליו.