בעמדת השידור של ערוץ 7 מתייחסת סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, לעתידה הפוליטי ולהחלטתה שלא להצטרף לחבריה, השרים אלקין וסער, לחבור מחדש לליכוד.

"אני לא חוזרת איתם חזרה לליכוד. הגענו לצומת דרכים וקיבלתי החלטה שונה. אני מרגישה שמתוך הליכוד אני לא יכולה לייצג את הימין המשרת, התורם. הגיע הזמן לדבר יותר על ערכים מאשר על פרסונה ואישיות. לדבר על ימין ערכי, לדבר על כלכלה, ביטחון וכלל התחומים ואני חושבת שמתוך הליכוד אי אפשר לעשות את זה".

האם המשמעות היא חבירה שלה ליוזמות הנרקמות במחנה הימין להקמת מפלגה חדשה לצד הליכוד? "אני יכולה להבטיח שאהיה במפלגת ימין ששומרת על הגב של מי שתורמים הכי הרבה למדינת ישראל. טרם קיבלתי החלטה סופית ואשמח לעדכן בהרחבה", היא אומרת ומסרבת להתייצב במחנה 'רק ביבי' או 'רק לא ביבי', "אני לא שם. לא אהיה במקום שבו אומרים שכל מה שביבי עושה זה זהב טהור או ביוב גרוע. די עם הימין הפרסונאלי הזה. הגיע הזמן לימין ערכי".

השכל מזכירה את מורכבות צעדיה הפוליטיים האחרונים כמי שפועלת בתוך הקואליציה ועם זאת מתנגדת לחוק הגיוס. "אפשר לעשות גם וגם. לא חייבים להיות חסידים של תורה אחת. אנחנו אנשים עם חשיבה קריטית והגיע הזמן להסתכל על הימין עם ערכים ביטחוניים וכלכליים".

לדבריה, לא היא הייתה סבורה שהכול גרוע ואין לשבת עם נתניהו היא הייתה נותרת מחוץ לקואליציה ובשל כך נישאת על כפיים, אבל "בחרתי בחירה קשה, לא להיות שם כי אני מאמינה שמה שעשינו בכניסה לקואליציה עם נתניהו, לגבות אותו במהלכים מול חיזבאללה, מול איראן והשבת החטופים זה היה הדבר הנכון לעשות למען מדינת ישראל".

באשר לחוק הגיוס אומרת השכל כי מדובר בחוק שרק בעוד שנתיים ניתן יהיה לבחון אם הוא אכן הביא לגיוסו של בחור חרדי אחד, "ובנתיים העסקנים החרדים אומרים לנוער שלהם אל תתגייסו כי אנחנו מביאים לכם חבל הצלה, ולמרות זאת אנחנו רואים עליה בגיוס חרדים. אם הם ידעו שאין חבל הצלה ויהיו סנקציות נראה גיוס הרבה יותר גבוה. כשחוק הגיוס הזה נמצא על השולחן זה כמו בקבוק חמצן שמאפשר להם למשוך את זה עוד ועוד. לא אתפשר על חוק גרוע".

על הסוגיות שבכוונתה להתמקד בהן מונה השכל לצד חוק הגיוס גם טיפול בחיילים נפגעי פוסט טראומה שלדבריה לא זוכים לטיפול נדרש להצלתם דרך קנאביס רפואי ובמקומו מוצע להם טיפול בחומרים ממכרים.