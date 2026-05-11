שר התקשורת, שלמה קרעי, משוכנע שעל אף פרק הזמן הקצר שעוד נותר עד לתום כהונת הממשלה, יעלה בידו להשלים את חקיקת עיקר רפורמת התקשורת.

בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנסת אומר השר קרעי כי בחודש הקרוב יעבור החוק בקריאה שניה ושלישית וכבר כעת הוא מצוי בישורת האחרונה של דיונים שיביאו לאישור ליבת הרפורמה. "השוק ייפתח לתחרות, המודל העסקי ישוחרר", הוא בטוח.

לדבריו, אכן כאשר גופים גדולים ועתירי ממון לצד הייעוץ המשפטי לממשלה ולכנסת נאבקים, המהלך הופך קשה פי כמה. "אבל הם לא מצליחים. אנחנו מתקדמים עם החוק והליבה שלו תעבור".

על משמעות הרפורמה עבור הצרכן מציין השר קרעי פתיחת עשרה אפיקים חדשים לערוצי חדשות. גם ערוצי הספורט יעברו לפלטפורמת תחרות. תכנים יימכרו במחירים מוזלים הרבה יותר עם אפשרות לשידור ללא פרסומות או עם פרסומות.

לזאת הוא מוסיף ומציין כי מדובר למעשה ב"מאבק נגד המונופול של השמאל על התודעה", כהגדרתו. "לא סתם ערוץ 12 נאבק בכל הכוח. הם מבינים שכל קול מגוון אחר שלא נשמע אצלם ויקבל ביטוי באפיק נוסף ימשוך אליו צופים חדשים, וזו המטרה, לאפשר מגוון רחב של דעות וזה יקרה למרות ההתנגדות. השמאל מאבד את המונופול שלו על התודעה", הוא אומר ומדמה זאת למאבק על מערכת המשפט שגם בה קיימת קבוצה שמבקשת להמשיך ולשלוט על העם בניגוד לבחירתו בקלפיות.

על מערכת הבחירות המתקרבת אומר השר קרעי כי יהיה מאמץ ניכר ומשמעותי להוצאת המצביעים אל הקלפיות. "זה לא יהיה קל", הוא אומר ומזכיר כי על אף הדחת היועמ"שית היא עדיין לא סולקה מתפקידה בפועל. ברוח דבריו של אהרון ברק שטען כי אם הממשלה הנוכחית תנצח שוב 'אבדה תקוותנו', אומר השר קרעי כי ניצחון כאשר המציאות מול מערכת המשפט ידועה למצביעים היא דווקא תקוותנו.

"תמיד טוב לרענן את השורות, והליכוד הוא המפלגה הדמוקרטית שבה יש ריענון שורות לצד השיריונים שניתנים לראש הממשלה, אבל זה לא העיקר. צריך לראות בבחירות האלה את האסיפה המכוננת של העם היושב בציון שמבקש לקבוע האם אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית שהעם מכריע בה או שאנחנו מדינת כל אזרחיה שבה מערכת המשפט קובעת".