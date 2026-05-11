פרופ' דרור מבורך, מומחה מהמרכז הרפואי הדסה בירושלים שניהל בעבר את מחלקת הקורונה בבית החולים, מסביר מהו נגיף ההאנטה.

"האנטה הוא זיהום ידוע שנמצא בעולם הרבה שנים, ומתועדות בין 10,000 ל-100 אלף הדבקות בשנה. הוא התפרסם בגלל ההתפרצות על אוניית התענוגות", אמר מבורך בראיון ל-103FM.

האם אנחנו עומדים בפני משבר עולמי חדש? מבורך לא משוכנע בכך. "שם זה התפרסם בגלל האונייה שהייתה ליד יפן. אונייה היא אזור צפוף - התאים קטנים, חדרי האוכל קטנים, ולכן זה מקום שבו דבר כזה יכול להתפרץ", הסביר הרופא.

"בדרך כלל הנגיף נפוץ מהפרשות של עכברים או חולדות ומדבק באמצעות מגע איתם", הסביר פרופ' מבורך. "חולדות ועכברים תמיד היו סיכון במרכזי אוכלוסייה, אבל בארץ אין את וירוס ההאנטה. המקרה היחיד שתועד בארץ הוא של מישהו שנדבק בחו"ל".

עם זאת, מבורך זיהה סיבה חדשה לדאגה בכל זאת. "בהתפרצות הזו יש מספיק עדויות שהייתה הדבקה מאדם לאדם, והדבר הזה יוצר קריאת אזהרה - הוא כבר יכול להתפשט בקלות".

בהמשך שיבח פרופ' מבורך את התנהלות ארגון הבריאות העולמי במשבר. "יש הרבה ביקורת על הארגון, אבל הוא פעל יפה הפעם עם בידודים והצנחה של צוותי רפואה וחילק כל אחד מאנשי הספינה לארצו".

ומה יעלה בגורלם של אלה שחלו בנגיף? "מבודדים את כל המקרים ומחכים שההחלמה תקרה, או לצערנו - שזה ייגמר במותם של אותם נגועים, אבל לא יגרום להפצת הנגיף הזה".