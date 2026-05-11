מספר רקטות ורחפני נפץ שוגרו היום (שני) לעבר ריכוזי כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בשני אירועים שונים, פגעו רחפני נפץ בכלים הנדסיים לא מאוישים של צה"ל.

לא היו נפגעים כתוצאה מפגיעת רחפני הנפץ אולי נזק נגרם לכלים ההנדסיים.

בתוך כך, כוחות אוגדה 146, הפועלים בגזרה המערבית של דרום לבנון, זיהו אתמול (א') שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה כשהם נכנסים למבנה הסמוך לאזור בו פעלו לוחמים. המחבלים השתמשו במבנה כבסיס קדמי לקידום מתווה טרור מיידי נגד לוחמי צה"ל הפועלים במרחב.

תיעוד: תקיפות של צה"ל נגד יעדי חיזבאללה בלבנון צילום: דובר צה"ל

מיד עם קבלת האינדיקציה המודיעינית והזיהוי בשטח, הוכוון כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה והביא לחיסולם של המחבלים בטרם הצליחו להוציא את הפיגוע אל הפועל.

במקביל, הותקפו תשתיות טרור נוספות ומחסן אמצעי לחימה במרחב, וחוסלו מחבלים נוספים שהיוו איום על הכוחות המתמרנים.