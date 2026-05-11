"פורום הגבורה", המאגד מאות משפחות של חללי המלחמה, יצא היום (שני) בקריאה דחופה לממשלה ולראש הממשלה, בעקבות פרסומים על התבססות מחודשת של חמאס ברצועת עזה.

המשפחות הביעו הלם ודאגה עמוקה מהדיווחים לפיהם הארגון שב לגייס מאות מחבלים לשורותיו, חזר לייצר מטעני חבלה ורקטות, ואף מקיים אימונים ואיסוף מודיעין על כוחות צה"ל.

בתגובה חריפה שפרסם הפורום, דרשו המשפחות לעצור לאלתר את כניסת מאות משאיות הסחורה המועברות לרצועה מדי יום. "אנו רואים בפרסומים הללו תמרור אזהרה בוהק", נמסר מטעם הפורום. "כל משאית שעוברת היא מתנה של הממשלה לטרור. אסור להסכים לעוד גרגיר שיעבור כל עוד חמאס משתקם ומתעצם".

המשפחות השכולות הדגישו כי השמדת חמאס היא התחייבות מוסרית של הממשלה כלפי הנופלים וכלפי אזרחי ישראל.

לדבריהם, חזרה למדיניות שלפני ה-6 באוקטובר תהווה הפקרות ביטחונית ופגיעה בזכר יקיריהם. "חברי הממשלה - התעצמות חמאס היא בידיים שלכם", קראו בפורום, "עצרו את הסחורות היום וחזרו למשימה המקורית: השמדת ארגון הטרור".