הנהג שנסע נגד כיוון התנועה בגיל 110 דוברות המשטרה

במוקד 100 של המשטרה התקבלו הבוקר (שני) דיווחים רבים של אזרחים על רכב הנוסע בניגוד לכיוון התנועה בכבישי הצפון, באזור שבין צומת קדרים לצלמון.

שוטרי משטרת התנועה שיצאו למקום קיבלו תוך כדי נסיעה דיווח נוסף: הרכב שנסע נגד הכיוון כבר הספיק להתנגש חזיתית ברכב שהגיע מולו בתאונה שהסתיימה ללא נפגעים.

"נסעתי רגיל בכביש, ופתאום, כמו בסרטים, הוא פשוט בא מולי", סיפר נהג הרכב שנפגע בתאונה לשוטרים שהגיעו לזירה.

השוטרים החלו בסריקות נרחבות תוך האטת התנועה מצומת גולני לכיוון קדרים, עד שאיתרו את הרכב הפוגע סמוך למחלף רביד.

כאשר ניגשו השוטרים לרכב, הם נדהמו לגלות כי מאחורי ההגה יושב תושב הצפון בן 110. הנהג הקשיש, שנראה כמי שאינו חש בטוב, נבדק במקום על ידי גורמי רפואה ופונה להמשך טיפול בבית החולים.

במשטרה ציינו כי לאחר שחרורו הוא זומן לחקירה בפני בוחן תנועה כדי לברר כיצד הגיע למצב שבו הוא נוהג בניגוד לתנועה ומסכן את הציבור.