אולפני אתרוג הפיקו סרט זיכרון לזכרו של הלוחם יוסף יהודה חיראק שנפל בקרב בעזה. הרב יגאל חבשוש, חבר המשפחה, שיתף: "ראינו אותו בכותל בימי השובבים יושב ומתפלל. החיוך והחיבור המיוחד לקודש".

חברו אלישמע הרוש הוסיף "לא היה אכפת לו שהוא למד 4 דפים כל הזמן, מה שהיה אכפת לו שהוא קנה אותם".

איתי ישראל בארי, הוסיף גם הוא לספר: "הוא הביא אנרגיות אחרות. ממש קצת זמן אחרי שהוא נכנס כל הקפסולה שלנו נכנסה לבידוד בקורונה. תמיד כשאתה נכנס לדירה של יוסף יהודה הייתה אווירה מטורפת. היופי בו היה שהמחשבה מגיעה למעשה - אם רוצים לצאת לטיול - עכשיו טיול".

אמונה חיראק, אלמנתו, שיתפה "אמרתי לאבא שלי: אם לא קורה משהו חריג זה החתן שלי.התחתנו אחרי שהוא סיים את ההכשרה. היה לו מסע כומתה אחרי החתונה. היה קשה לנהל זוגיות דרך הטלפון".

יהודה אליהו, חמיו, סיפר: "בשבת ראשונה שהם היו אצלנו בירכנו את הילדים כבכל שבת. היה רגע של 'כן או לא' ואז הוא שבר את הסיטואציה והכניס את הראש . בזה נגמר הסיפור. הוא לא היה נותן לסיטואציות להיות מורכבות - אלא מפשט אותן".