ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בחריפות את ראש המוסד, דדי ברנע, בעקבות שיתוף פעולה של האחרון עם היועצת המשפטית לממשלה במסגרת עתירה לבג"ץ בעניין מינויו של רומן גופמן למחליפו, כך דיווח אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, נתניהו זעם על כך שברנע העביר מכתב לשופטים באמצעות היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, למרות שהיא אינה מייצגת את עמדת הממשלה בעתירה זו.

"איך אתה פועל מאחורי הגב שלי?", הטיח נתניהו בברנע, "זו חתירה תחת סמכות. אתה כפוף לראש הממשלה". נתניהו הדגיש כי ברנע ניסה לשכנע את השופטים לאחר שהוועדה המוסמכת כבר קיבלה החלטה, וכי מדובר בצעד שנעשה ללא סמכות ותוך הסתרת המידע ממנו.

מנגד, ראש המוסד ברנע לא נותר חייב, והבהיר כי הוא זה שיזם את הפנייה ליועמ"שית ולא להיפך. לדבריו, הוא ראה במהלך "השלמת טיעון" לטענות שהציג קודם לכן בפני הוועדה למינוי בכירים. ברנע הסביר כי רצה להבטיח שעמדתו המקצועית תובא בפני השופטים, ונאמר לו שהפרוצדורה החוקית לעשות זאת היא אך ורק דרך לשכת היועמ"שית.

לשכת ראש הממשלה והמוסד בחרו שלא להגיב רשמית לפרסום.