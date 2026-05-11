בשורה משמעותית ליזמים ולרוכשי הדירות: רשות האסדרה במשרד ראש הממשלה, בשיתוף מינהל התכנון, פרסמה היום (שני) שורה של המלצות לשיפור הרגולציה בתהליך רישוי הבנייה בישראל.

המהלך, שגובש בהנחיית ראש הממשלה, צפוי לחולל מהפכה באחד התהליכים המסורבלים והאיטיים ביותר במשק הישראלי, ולחסוך לציבור כ-11.2 מיליון ימי המתנה מדי שנה.

כיום, קבלת היתר בנייה בישראל נחשבת למשימה מפרכת: יזם נדרש לקבל אישורים מ-4 עד 17 גופים שונים (משרד הבריאות, חברת החשמל, פיקוד העורף ועוד), תהליך שמייצר כיום כ-16.1 מיליון ימי המתנה מצטברים בשנה.

ישראל אף דורגה במקום השביעי והלא מחמיא במדד חסמי הבנייה של ה-OECD. המתווה החדש מבקש לשבור את "צווארי הבקבוק" הללו באמצעות שינוי תפיסתי: במקום פניות פרטניות לכל גוף, הדרישות והמידע יפורסמו מראש ובאופן שקוף.

הרפורמה החדשה מציעה כי גופים ציבוריים וגורמי תשתית יחויבו לפרסם דרישות קבועות מראש, מה שימנע את הצורך בפניות חוזרות ויחסוך כ-9.8 מיליון ימי המתנה.

בנוסף, האחריות לבדיקת התוכניות תעבור ממהנדס הוועדה המקומית, לגורמים מקצועיים ייעודיים בעלי כלים מתאימים.

יבוצע גם קידום ממשקים חכמים בין מערכת "רישוי זמין" לכלל הגורמים המאשרים.

ראש רשות האסדרה, יואל בריס, אמר "רישוי הבנייה לא חייב להיות ארוך ומסורבל. אנחנו מביאים רגולציה חכמה: פחות כפילויות, יותר בהירות ויותר אחריות שיחסכו זמן וכסף לכולנו".

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, הוסיף "המטרה שלנו ברורה: לבנות תהליך רישוי ודאי, דיגיטלי ויעיל שיתמוך ביעדי הפיתוח של המדינה".