נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחריף את הטון כלפי איראן וזועם על ההצעה שהגישה לארה"ב במסגרת הניסיונות להגיע להסכם ולסיים את המלחמה האמריקנית נגד האיראנים.

"ההצעה של איראן מטופשת, אפילו לא סיימתי לקרוא אותה. לי היתה תוכנית מדהימה אחרי שאיראן הובסה. הם חייבים להבין שלא יהיה להם נשק גרעיני. הם מסוכנים", הצהיר טראמפ.

הוא הדגיש כי "הפסקת האש חלשה מאוד אחרי פיסת הזבל שהם שלחו לנו".

מוקדם יותר, בריאיון לרשת פוקס ניוז, ציין טראמפ כי ייתכן מאוד שארה"ב תשוב להפעיל את המבצע לפתיחת מצר הורמוז. הוא אמר כי הפעם ליווי הספינות יהיה רק חלק קטן מהמבצע.

טראמפ טען כי האיראנים אמרו לו שארה"ב תיאלץ לטפל ב"אבק הגרעיני" ממתקניה ההרוסים של איראן, שכן לרפובליקה האסלאמית אין את הכלים הטכנולוגיים הנדרשים לכך.