עימות בין הורים שכולים לאחמד טיבי

אירוע חריג התרחש הערב (שני) במליאת הכנסת. משפחות שכולות שישבו ביציע העיתונאים הפריעו לח"כ אחמד טיבי שנימק בשפה הערבית הסתייגות לחוק העמדת מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח בשבעה באוקטובר לדין.

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ מאיר כהן, שניהל את הישיבה ביקש מההורים השכולים, בראשם איציק בונצל, לשמור על השקט.

בונצל קרא לעבר טיבי: "איזה הסתייגויות יש לך? זו בושה וחרפה. הילדים שלנו נרצחו ובושה שאתה מסתייג".

בשלב מסוים ח"כ טיבי הגיב: "גם משפחות שכולות, שאנחנו נוהגים כלפיהם ביחס אחר צריכים לעמוד בפני התקנון. הם לא רשאים להשמיץ אותי מעל הדוכן. גם אני משפחה שכולה".

בהמשך טיבי השתלח בבונצל וזעק לעברו: "אני מבין שיש בחירות - אתה פוליטיקאי".

ח"כ מאיר כהן דרש מטיבי להפסיק את השתלחותו בהורים השכולים שהמשיכו לצעוק לעברו "רוצח". לאחר כמה דקות הודיע כהן על הפסקה קצרה בישיבה כדי להרגיע את הרוחות.

הרצל ומירב חגא’ג’ שהשתתפו במחאת ההורים מסרו: “לא ייתכן שבכנסת ישראל, בזמן שמשפחות שכולות קוברות את יקיריהן וחיילי צה"ל נלחמים בטרור, יעמוד על הדוכן עוזרו של רב המרצחים ערפאת ימ"ש שמזדהה פעם אחר פעם עם מחבלים ושאהידים ויקבל במה מכובדת, בערבית, מבלי שאף אחד יבין, יסתייג מהחוק שמבקש להסדיר את הבאתם לדין של הנוחבות כאילו מדובר בדעה לגיטימית. מי שתומך בטרור, מעודד טרור ומגן על אויבי ישראל, לא יכול להיות חלק מכנסת ישראל".

לדבריהם “באנו לכאן בשם המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל. לא נשתוק מול מי שנותן רוח גבית לרוצחים. מדינת ישראל לא יכולה להכיל מצב שבו תומכי טרור יושבים בלב הדמוקרטיה הישראלית ומטיפים נגד חיילי צה"ל ונגד זכותנו לחיות כאן בביטחון".