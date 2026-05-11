נתניהו: רומן גופמן יהיה ראש המוסד, סמכות המינוי - שלי עומר מירון, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו מפרסם הערב (שני) סרטון ובו הוא מגיב לניסיונות להביא לפסילת מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.

"מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בג"צ - ולא התקשורת", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף "האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא עז נפש, הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצה"ל. במהלך מלחמת התקומה, ב'עם כלביא' ו'שאגת הארי' רומן הוכיח מנהיגות יוצאת דופן. הוא הפגין חשיבה מחוץ לקופסה. ב-7 באוקטובר, רומן זינק מביתו באשדוד לכיוון עוטף עזה. בצומת שער הנגב, הוא נתקל במחבלי החמאס. הוא חתר למגע, הוא חיסל מחבלים והוא נפצע קשה. אבל הוא התאושש".

נתניהו ציין כי "לרומן גופמן יש אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות - ויש לו תחבולה. אבל מעל הכל - יש לו חשיבה עצמאית ואחריות עילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד - ולכן בחרתי בו".

הוא תהה "למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי - ראש הממשלה - להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל - והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל".