80 שנים לאחר שנבזזה מאספן אמנות יהודי, יצירת אמנות התגלתה בבית צאצאיו של משתף פעולה עם הנאצים.

הציור, דיוקן של נערה צעירה שצויר על ידי האמן ההולנדי טון קלדר, היה שייך לאספן האמנות היהודי המפורסם ז'אק גודסטיקר.

בשנת 1940 הוא נמלט מאימת הנאצים והתיר אחריו אוסף של מעל אלף ציורים יקרים. לפני מספר שבועות קיבל החוקר הפרטי ארתור ברנד, העוסק באיתור יצירות אמנות, מידע כי הציור היקר נמצא בביתם של צאצאיו של הנדריק סייפרדט, אחד ממשתפי הפעולה ההולנדים הבכירים ביותר עם הנאצים, שפיקד על יחידת מתנדבים של האס אס.

אחד מצאצאיו של סייפרדט סיפר לחוקר הפרטי כי ראה את הציור תלוי במסדרון ביתה של נכדתה של סייפרדט. "המקרה הובא לידיעתי על ידי אדם שאמר לי שהוא צאצא של סייפרדט, ושהוא נגעל לגלות שמשפחתו שמרה את יצירת האמנות במשך שנים", סיפר ברנד.

זמן קצר לאחר שנודע לו שהוא קרוב משפחה של משתף הפעולה הנאצי, האיש פנה לסבתו כדי לשאול על ההיסטוריה של הציור. "הציור נרכש במהלך מלחמת העולם השנייה. מדובר ביצירה יהודית שנבזזה ונגנבה מגודסטיקר. היא בלתי ניתנת למכירה. אל תגידו לאף אחד", ענתה סבתו של האיש ההמום.

הוא מיהר לדווח לחוקר הפרטי ברנד, שחשף כי מדובר בציור יקר שנבזז על ידי הנאצים מאספן האמנות היהודי. ברנד מאמין שהציור נבזז על ידי הרמן גרינג, אחת הדמויות החזקות ביותר במפלגה הנאצית, בן המשפחה שחשף את מיקום הציור אמר לעיתון ההולנדי "דה טלחרף" כי "אני מתבייש. יש להחזיר את הציור ליורשי גודסטיקר".