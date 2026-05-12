חברת הכנסת לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) מספרת בעמדת ערוץ 7 בכנסת על היעד שהציבה לעצמה לשבועות שעוד נותרו עד תום הקדנציה הנוכחית - קידום סוגיית השילוב הראוי של נשים לוחמות בצה"ל.

שאלות על סוגיית שילוב הלוחמות ביחידות השונות הועלו, כך מספרת ח"כ סון הר מלך, בפני הרמטכ"ל כבר בישיבה הראשונה בה התארח בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. "הדבר הזה לא רק שאינו מועיל לצה"ל, אלא שהוא גם מזיק. הרמטכ"ל דיבר על חוסרים גדולים מאוד בכוח אדם, ואמרתי לו שאת החוסרים האלה בוודאי שלא צריך למלא באופן הזה. יש דרכים למלא עם מגזרים אחרים שצריכים להתגייס, אבל בוודאי שלא על ידי נשים".

היא מספרת על היקפים רבים של לוחמים שמבקשים להסב את השירות שלהם מחיל השיריון בעקבות אותם פיילוטים שמתקיימים בחייל. בדבריה היא מציינת כי לבד מהמניעים הדתיים קיימת סוגיה נוספת של הורדת רף המאמצים על מנת להתאימו ללוחמות, "היו פיילוטים קודמים והתברר שגם לאחר הורדת הרף הנשים הללו לא הצליחו לעבור את המסלול".

"אם אנחנו רוצים לנצח, חיילות לא צריכות להיות ביחידות האלה", אומרת סון הר מלך ומציינת כי במקביל ישנם יחידות אחרות ותפקידים אחרים שבהן תוכלנה החיילות להשתלב באופן נכון וראוי הרבה יותר, גם לטובת מטרותיו של הצבא.

את סוגיית ערך השוויון היא דוחה ומזכירה כי הערך העליון שבפניו ניצב הצבא הוא ערך הניצחון. "עם ישראל נדרש כעת למלחמה כמעט קיומית בשבע חזיתות. לא יכול להיות שנחליש את הצבא". באשר לבנות המבקשות להשתלב בכל זאת במערך הלוחם, אומרת סון הר מלך כי "לבת דתייה שגדלה על ערכים של תורה ומצוות, הצבא כפי שהוא מתנהל היום אינו מתאים. את השליחות של בת דתייה היא צריכה ליישם בשירות הלאומי, שגם בו יש הרבה מה לתקן".

בהמשך היא מדגישה כי לעמדתה המתנגדת לשילוב חיילות ביחידות לוחמות שותפים גם אנשי הצבא החברים בוועדה. חברים אלה מבינים ש"הדבר הזה מזיק ליכולת שלנו לנצח במלחמה", היא קובעת ומדגישה כי דבריה רלוונטיים ליחידות לוחמות בלבד.

בהמשך הדברים היא מבקרת בחריפות את דבריו של חבר הכנסת פרוש על עלויות אחזקתם של המתיישבים, והביעה תקווה שלא מדובר בעדות לקראת הבאות בהיבט הפוליטי, אלא במעידה מקומית שלא תחזור על עצמה.