ארגוני הימין שהאיחוד האירופי הודיע היום (שני) על הטלת סנקציות נגדם מגיבים בחריפות למהלך.

מתנועת נחלה נמסר כי "הניסיונות של גורמים זרים להכתיב את סדר היום של ההתיישבות הם חסרי משמעות. אנחנו לא עסוקים בפרשנות של החלטות מבריסל ולא ממתינים לאישור מאף אחד. יש רק מצפן אחד שקובע, והוא האינטרס הלאומי של עם ישראל בארץ ישראל. ואנו פועלים ונמשיך לפעול להתיישבות רחבה ביהודה שומרון, בגליל, בחבל עזה ובלבנון".

יו"ר התנועה, דניאלה וייס, שגם כלפיה הוטלו סנקציות הוסיפה "הבנייה ביהודה ושומרון תימשך, הרי יהודה ושומרון הם ערש האומה והם החולשים על מדינת ישראל כולה ומבטיחים לה בטחון. בנוסף - אחרי מתקפות חיזבאללה מלבנון ברור שהתיישבות בלבנון הערובה לשגשוג מחודש של הגליל. גם "מועצת השלום" הגיעה לאין מוצא בכל הנוגע לעזה ולכן גם בעזה מתברר מיום ליום שהדרך היחידה הנכונה היא הדרך הציונית שהוכיחה עצמה לאורך כל הדורות - הקמת יישובים בכל המרחב".

מארגון "השומר" נמסר "החלטת האיחוד האירופי להטיל עיצומים על ארגון השומר יו"ש ועל גופי התיישבות נוספים היא עלילת דם מבישה ורדיפה פוליטית מסוכנת שאין לה מקום. הניסיון להשוות בין מתנדבים ציוניים שומרי חוק לבין בכירי ארגון טרור רצחני הוא עיוות מוסרי חמור מאין כמותו. לאיחוד האירופי אין שום זכות להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה ריבונית אחרת; זוהי הריבונות שלנו וזהו עניינם של כלל אזרחי ישראל.

מדובר במאבק על הזכות הבסיסית ביותר של חקלאי בארצו, ואנחנו לא נרכין ראש בפני האנטישמיות המודרנית הזו. השומר יו"ש ימשיך לפעול בנחישות, להתנדב ולסייע לחקלאים בכל מרחבי יהודה ושומרון מתוך שליחות וגאווה. שום סנקציה לא תעצור אותנו מלהגן על אדמת המולדת ולשמור על מפעל ההתיישבות", הוסיפו בארגון.

סנקציות הוטלו גם על תנועת רגבים שמסרה "​"זהו אות כבוד עבורנו שהאיחוד האירופי בחר לכלול אותנו ברשימה המכובדת של מגיני הארץ. ​במשך שני עשורים חשפנו את המימון האדיר שמשקיע האיחוד האירופי בהקמת מדינת טרור פלסטינית, בניגוד לחוק ולהסכמים הבינלאומיים, תוך הזרמת מיליונים עבור בנייה בלתי חוקית על אדמות הלאום של העם היהודי ותמיכה בארגונים המסייעים לטרור.

​למרבה צערם של מבקשי רעתה של ישראל, בית המשפט קיבל את העתירות שלנו מול הבנייה הפראית וההשתלטות, ופסק שיש לממש את האכיפה מולן. מול קמפיינים שקריים ואנטישמיים של 'אלימות המתנחלים' - פרסמנו שוב ושוב את הנתונים והעובדות לאשורן והגנו על שמם הטוב של המתיישבים וחיילי צה"ל. ​הניסיון לעצור באמצעות סנקציות דרקוניות - אותנו ואת המהפכה הציונית ביהודה ושומרון אותה אנו דוחפים, רק ממלא את לבנו גאווה. אנו מבטיחים להמשיך לפעול להשבת המשילות והריבונות בכל מרחבי ארצנו. אנחנו של ישראל", לשון תגובת רגבים.