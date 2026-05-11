לוחם היחידה המבצעית בשב"כ, שזכה לעיטורים על פועלו במלחמה ואף השתתף ב"מבצע ארנון" הנועז לחילוץ חטופים מלב נוסייראת, חשוד במעורבות ברשת הברחות רחבת היקף לרצועת עזה, כך דווח בחדשות 13.

על פי הדיווח, החשדות נגד הלוחם חמורים במיוחד ועוסקים בהברחת סחורות וציוד בשווי של מיליוני שקלים.

הלוחם היה חלק מהכוח המבצעי שפעל תחת אש כבדה בחילוצם של נועה ארגמני, אלמוג מאיר ג'אן, אנדריי קוזלוב ושלומי זיו - מבצע שבו נפל פקד ארנון זמורה ז"ל.

למרות הרקע המבצעי המפואר והתרומה הישירה להצלת חיי ישראלים, בשב"כ החליטו לפעול נגדו ביד קשה. הלוחם מוחזק במעצר של השירות כבר למעלה מארבעה חודשים, תקופה חריגה מאוד עבור חשוד בעבירות שאינן ביטחוניות.