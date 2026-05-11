ועדת הבריאות של הכנסת דנה היום (שני) במענה הקיים בישראל לילדים חולי צליאק. בדיון נחשף כי מדינת ישראל מקצה מדי שנה 1.2 מיליון שקלים לסבסוד קמח ללא גלוטן, אך בפועל מנוצל רק כ-300,000 שקלים מהתקציב.

יו"ר הוועדה, ח"כ יוני משריקי הדגיש כי אין מספיק היענות לפיקוח מצד משרדי הממשלה על מענה מותאם לילדים, זמינות קמח ללא גלוטן בכל רשתות המזון, וידע ממוקד לרופאי המשפחה לזהות את תסמיני המחלה.

בדבריו דרש מהמשרדים לפעול בהקדם להרחבת ההפצה ולשיפור הנגישות למוצרים המסובסדים.

פרופסור רון שאול, מנהל מכון גסטרו לילדים ברמב"ם, הציג את היקף הבעיה: "אחד מכל 100 אנשים בארץ הוא חולה צליאק, ואם אתה מסתכל על המספרים, אז המספרים הם יותר קטנים, כי אנחנו מדברים על מה שנקרא הקרחון. הרבה מאוד מהחולים האלה אין להם שום תסמינים ולכן נדרש "סף חשד גבוה" מצד הרופאים.

תלמידה בת 15 מרמת גן הסובלת מצליאק, העידה על הקשיים היומיומיים: "קילו קמח לבן עולה 5 שקלים וקילו קמח ללא גלוטן עולה 40 שקלים, וגם זה עם ההנחה. בזמן שפסטה רגילה עולה 5 שקלים, פסטה ללא גלוטן עולה פי 3. למה לגלגל עליי את העלות הזאת? אני לא בחרתי במגבלה הזאת".

נציג ארגון זכויות הצליאק הציג נתונים מדאיגים על תת-אבחון המחלה: "קופת חולים כללית מדווחת על 0.61% מאובחנים, כלומר, יש פה עוד 1% שהוא לא מאובחן. מסתובבים פה באוכלוסייה 100,000 אנשים כנראה שהם בתת-אבחון".

בנושא הסימון, עלה כי למרות המלצות משרד הבריאות להמשיך לסמן "מכיל גלוטן" על מוצרים, התעשייה מתנגדת בטענה לעלויות גבוהות. נציג תעשיית המזון טען כי "כשאנחנו מדברים על חובות סימון עברה פה רגולציה מאוד גדולה עם 40 תקנות חדשות, כמה עולה לשנות את כל האריזות במדינת ישראל? בין 800 מיליון ל-1 מיליארד שקלים".

לימור טלפוני, תזונאית ראשית במכבי ואם לילד צליאקי, התנגדה לעמדת התעשייה: "אני חושבת שלבוא עם דרישה שהם כן יבינו ויקראו את שם הדגן ויוכלו מתוך זה להסיק שהמזון מכיל גלוטן, זה באמת לא ישים. וגם בשטח זה ייצור פערי אי שוויון."

ד"ר פליס מאגף התזונה במשרד הבריאות הסבירה כי הקמח המסובסד אמור להימכר לצרכן במחיר של 11-13 שקלים לקילו, אך בפועל המחיר מגיע ל-14.90-15.90 שקלים. היא הודתה: "אנחנו מבינים שיש כאן פערים גם כנראה של נגישות למוצר הספציפי הזה ברשתות השיווק השונות".

בסיום הדיון קבעה הוועדה כי משרד הבריאות יציג תוכנית פעולה בתוך חודש להגדלת שיעור מימוש התקציב לסבסוד הקמח, משרד החינוך יקיים מפגש עם נציגות ההורים לדיון בפערים בקיום חוזר המנכ"ל, ומשרד הכלכלה יקיים שיחות עם התעשייה ויציג מסקנות תוך 3 חודשים ליישום קול קורא מעודכן למכרזים.