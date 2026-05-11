אליאב ליבי, אביו של דוד ליבי הי"ד שנפל בקרב ברצועת עזה ויהושע שרמן, אביו של יהודה שמואל הי"ד שנפל בפיגוע בשומרון פרסמו הערב (שני) הודעת תמיכה בדרישתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

השניים קוראים לראש הממשלה לאשר לאלתר תוכנית להעברת שטחים אסטרטגיים משטחי A ו-B הנמצאים תחת שליטה אזרחית פלסטינית - לשליטה ישראלית מלאה.

"אנחנו, שאיבדנו את היקר מכל במלחמה על קיומנו, מחזקים את ידי השר סמוטריץ'", מסרו האבות. "הבנים שלנו יצאו לקרב מתוך הבנה עמוקה שביטחון ישראל מתחיל ונגמר בשליטה שלנו בשטח. ערש מולדתנו אינו נתון לוויכוח, והגיע הזמן שהצביעות האירופית תפסיק לנהל את מדיניות ישראל".

האבות השכולים הדגישו בפנייתם לראש הממשלה נתניהו כי מדובר בצעד שאינו רק פוליטי, אלא ביטחוני ומוסרי ממדרגה ראשונה. לטענתם, העברת השטחים לשליטה ישראלית תהווה "חומת מגן" שתמנע את הפיגועים הבאים ותבטיח את עתיד ההתיישבות. "אשרו את התוכנית עוד הערב", חתמו את דבריהם, "זה החוב שלנו כלפי הבנים שלא חזרו".