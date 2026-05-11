האלוף בלוט מזהיר: כפסע מאסון "בעד התיישבות - נגד אלימות"

אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, מזהיר מפני אלימות של קיצוניים יהודים ביהודה ושומרון שעלולה להבעיר את הגזרה כולה, כלשונו.

בהקלטה שהובאה בחדשות 12 מתוך כנס "בעד ההתיישבות - נגד אלימות" נשמע בלוט אומר "צריך לקרוא לילד בשמו, כשאדם יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, רכב על יושביו, להכות מישהו עם נבוט בראשו עד אובדן הכרה - זה ייקרא פעולת טרור. אלו פעולות לא חוקיות, לא מוסריות וגם לא יהודיות".

הוא מוסיף "כשאומר לי מ"פ במילואים 'אני עשרות אחוז מהזמן שלי רץ לכפרים להוציא פעילות אלימה או למנוע חיכוך' - ברור שזה מסיט את הקשב של צה"ל. אנחנו מבטלים מעצרים או סריקות אמל"ח כדי לטפל בדבר הזה".

לדברי בלוט יש לדבר גם היבט נוסף. "האירועים האלה משחירים את מדינת ישראל. הם פוגעים במאמץ הלגיטמיציה של חיילי צה"ל בכל הזירות. אם אתה נלחם בשבע זירות, במיוחד כיום כשזה כתף אל כתף עם ארה"ב - מה אתה צריך פגיעה בלגיטימציה?".

הוא הזהיר "אנחנו כפסע מאסון קשה. זה יכול להיות משני הצדדים. גם אם אנחנו לא מגיעים להוציא את אותה משפחה ערבית ששרפו לה את הבית וגם מהצד השני, אם מחר אותם נערים שבאו לשרוף בית, בלי קשר למה שאנחנו חושבים עליהם, נתקלים במחבלים שרוצחים אותם או חטופים גופות, זה עלול להבעיר את כל גזרת פיקוד מרכז".