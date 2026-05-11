זה אולי יישמע מוזר, אבל בעידן המודרני של היום, עם הסחות הדעת וריבוי המידע, כדי באמת להתחבר אנחנו חייבים לפעמים להתנתק. כולנו מרגישים את הניכור שהמסכים יוצרים, אבל היהדות מציעה לנו כלים מעשיים להתמודדות שלא חשבנו עליהם.

בפרק החדש של "איך אומרים את זה ביהודית", הפודקאסט של מרכז יעקב הרצוג ורדיו 103FM, ד"ר חננאל רוזנברג לוקח את המושגים העתיקים של תנועת המוסר ומשליך אותם הישר אל תוך הסמארטפון שלנו.

שיחה על נקודות כשל דיגיטליות, על הורות מכוונת ועל היכולת שלנו לזהות מתי הטכנולוגיה עוזרת לנו ומתי היא פשוט משתלטת.