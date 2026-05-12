חבר הכנסת צבי סוכות (מפלגת הציונות הדתית) הגיע לאוניברסיטה העברית כדי למחות נגד אירוע לציון ה"נכבה" שארגן תא הסטודנטים ג'פרה, המזוהה עם מפלגת בל"ד.

במהלך העימות עם המשתתפים תקף סוכות את עצם קיום האירוע בלב אוניברסיטה ישראלית ואמר לסטודנטים: "אתם ניסיתם להשמיד את מדינת ישראל ולא הצלחתם".

סוכות מחה על כך שבקמפוס ציבורי בישראל מתקיימים אירועים המציגים את הקמת מדינת ישראל כאסון לאומי, דווקא בזמן שמדינת ישראל מתמודדת עם מלחמה מול ארגוני טרור ותומכיהם.

תא הסטודנטים ג'פרה תקף את חבר הכנסת וכינה את התנהלותו "מחזה גזעני, מסוכן ומתגרה", תוך גינוי לדבריהם של "הסתה נגד הסטודנטים הערבים". בארגון אף טענו כי ציון ה"נכבה" הוא "זכות פוליטית ולאומית", והאשימו את הנהלת האוניברסיטה באחריות לאווירה בקמפוס.

מנגד, בימין גיבו את סוכות וטענו כי לא ייתכן שבאוניברסיטה ישראלית יתקיימו אירועים המקדמים נרטיב השולל את קיומה של מדינת ישראל ומעניקים במה לגורמים המזוהים עם בל"ד.

העימות בהר הצופים מצטרף לשורת סערות סביב פעילות פוליטית פרו־פלסטינית באקדמיה מאז תחילת המלחמה, ומעלה מחדש את הוויכוח סביב גבולות חופש הביטוי בקמפוסים בישראל.