סקר שערך מכון הסקרים סופר דאטה, בראשות אבי וידרמן, מגלה נתונים מפתיעים על גישות ביטחוניות בקרב הציבור החרדי ועל יחסו למערכת הביטחון ולדרג הפוליטי.

על פי הסקר, 65% מהציבור החרדי הכללי מביעים אמון בצה"ל ובמערכת הביטחון - שיעור גבוה יותר מאשר אמון בהחלטות הביטחוניות של הממשלה שעומד על 59%.

גם בקרב הציבור הליטאי, שבו רמת האמון נמוכה יותר, נרשם פער דומה: 43% מביעים אמון בצה"ל לעומת 37% בלבד באמון בדרג הפוליטי.

הפער בין האמון בצה"ל לבין האמון בדרג המדיני מתחדד עוד יותר כשהנשאלים החרדים מתבקשים להעריך את מעורבותם של פוליטיקאים חרדים בהחלטות ביטחוניות: רק 31% מעריכים מעורבות זו.

הסקר מראה גם תמיכה גורפת במלחמה באיראן בקרב החברה החרדית - 93% מביעים תמיכה.

עם זאת, קיים פער בין הזרמים: בקרב הציבור הליטאי נרשמה תמיכה של 85%, לעומת 95% בקרב החסידים והספרדים.