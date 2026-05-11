הכישלון במציאת פתרון לאיום הרחפנים: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים אמש דיון מקצועי ודחוף בהשתתפות צמרת אגף הטכנולוגיה, יחידה 81 ומפא"ת, בניסיון למצוא מענה ליכולותיו המתגברות של חיזבאללה בתחום רחפני הנפץ.

למרות נוכחותם של המוחות הטכנולוגיים המבריקים ביותר בצה"ל ובמשרד הביטחון, הדיון הסתיים ללא פתרון מבצעי, כך פורסם הערב בכאן חדשות.

האתגר המרכזי שצף בדיון הוא "רחפני הסיב האופטי". בניגוד לרחפנים רגילים המופעלים באמצעות גלי רדיו וניתנים לשיבוש על ידי מערכות לוחמה אלקטרונית, הרחפנים החדשים מחוברים בסיב פיזי דק למפעיל. חיבור זה מקנה להם שני יתרונות קטלניים: אין שום דרך "לנתק" את הקשר בין המפעיל לרחפן באמצעות לוחמה אלקטרונית. בנוסף, המפעיל מקבל תמונה חלקה ומדויקת עד רגע הפגיעה, מה שמאפשר דיוק כירורגי.

בעוד שצה"ל מפעיל כלי טיס יקרים ומערכות הגנה במיליוני דולרים, חיזבאללה משתמש בנשק "לואו-טק" קטלני שמחירו כ-500 דולרים בלבד. הרחפנים משוגרים ממרחק של 10 עד 15 קילומטרים ופוגעים בלוחמים, בציוד הנדסי ובכלי רכב. בחודש האחרון בלבד נהרגו שלושה חיילים ואזרח מפגיעות אלו, והבוקר נפצעו שלושה לוחמים נוספים.

בהיעדר מענה טכנולוגי, ההנחיות ללוחמים בדרום לבנון נותרו פרימיטיביות למדי - בניסיון פיזי לבלום את הרחפנים סביב עמדות וכלים באמצעות ירי מנשק קל.