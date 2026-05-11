עימותים פרצו אתמול בבית המדרש של חסידות סדיגורא בירושלים לאחר שנציגי החסידות מבני ברק הגיעו להחליף מנעולים במוסדות בעקבות פסק דין שניתן בסוף השבוע האחרון.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראים מתפללים מתעמתים עם אברך שהגיע לבצע את ההחלטה המשפטית.

"חוצפן, תתבייש לך!", זעקו לעברו מתפללים שהיו באמצע תפילה כאשר האברך הגיע לשערי בית המדרש. "תעוף מפה, צא טמא!", נשמעו קריאות נוספות.

המתפללים ניסו למנוע את החלפת המנעולים. אולם האברך המשיך בדרכו למרות הזעקות.

בית המשפט קבע בסוף השבוע האחרון כי השליטה בעמותה ובנכסים תישאר בידי מוסדות סדיגורא המרכזיים, כאשר האדמו"ר מבני ברק, המחזיק ברוב ובשליטה בעמותה, ינהל את המוסדות.

במסגרת ההכרעה נדחתה תביעת האדמו"ר מירושלים, הרב מרדכי שלום יוסף, שביקש להכיר בזכויותיו על השליטה במוסדות בעיר.

הגעת נציגי החסידות למבנים לצורך החלפת המנעולים הובילה למתח ולעימותים בתוך בית המדרש.