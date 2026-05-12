במסיבת עיתונאים לרגל פתיחת מושב הכנסת אמר חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), כי חברי המפלגה יפעלו ככל אשר לאל ידם כדי שהבחירות הקרובות יהיו הזדמנות חדשה לשנות ולהחליף את הממשלה הנוכחית בממשלת שינוי אחרת, שבה תיטול חלק רע"מ.

עבאס ציין כי השותפות בממשלת השינוי הבאה חשובה כדי להביא פתרונות לבעיות ולסוגיות של החברה הערבית, במיוחד סוגיית האלימות והפשיעה, הן זו הקשורה לארגוני הפשיעה והן זו הנובעת מהתנהלות המשטרה, שלדבריו מקלה ראש בהרג של ערבים ומפעילה כוח רב ואלימות נגד אזרחים ערבים.

בפנייה לאזרחים הערבים בישראל אמר עבאס: "בואו ננצל את ההזדמנות של הבחירות הקרובות, נהיה נוכחים ובכוח, עם אחוזי הצבעה גבוהים, כדי להעלות את הייצוג שלנו ולהגדיל את הסיכויים להחליף את הממשלה הזו באחרת".

יו"ר רע"מ, המייצגת בכנסת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, קרא למפלגות הערביות להיענות להצעת רע"מ להקים רשימה משותפת, שתוכל בזכות הישג אלקטורלי משמעותי "לחולל שינוי עמוק במדיניות ובהחלטות של הממשלה הבאה".