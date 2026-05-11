ההכרזה על אישור החוק ערוץ הכנסת

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר.

החוק, שעבר ברוב נדיר של 93 תומכים, מסדיר את התשתית המשפטית לשפיטתם של מחבלי חמאס ושותפיהם על העבירות החמורות ביותר שבוצעו במהלך המתקפה הרצחנית, כאשר העונש המקסימלי הקבוע בחוק הוא מוות.

לצד זאת, אושרה הסתייגות דרמטית של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שיישפטו במסגרת חוק זה לא ישוחררו לעולם מהכלא, גם לא במסגרת עסקאות עתידיות להחזרת שבויים.

שר המשפטים יריב לוין בירך על האישור ואמר: "החוק מבטיח כי המחבלים ושותפיהם יועמדו לדין ויבואו על עונשם, כולל מתן עונשי מוות. מתוך הטבח הנורא קמנו, למען זכרם של הנרצחים, למען משפחותיהם, למען הפצועים בגוף ובנפש, למען מי שנחטפו, ולמען העם כולו, כדי לקיים את חובתנו המוסרית הנעלה: להביא את מבצעי הטבח המזוויע למשפט צדק. אני מודה ליו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, לח"כ יוליה מלינובסקי ולכל העוסקים במלאכה החשובה של קידום החוק".

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הוסיף "הערב מדינת ישראל עשתה צעד היסטורי של צדק וזיכרון לאומי. החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה עבר ומעביר מסר חד וברור לאויבינו: מי שטבח, רצח, אנס וחטף אזרחים ישראלים יועמד לדין וישלם את המחיר הכבד ביותר. מדינת ישראל לא תשכח ולא תסלח. זהו חוב מוסרי לקורבנות, למשפחות השכולות, לחטופים ולכל עם ישראל. העולם כולו יראה, ישמע ויידע בדיוק מול איזה רוע אכזרי עמדה מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וכיצד היא באה עמו חשבון".

ח"כ יוליה מלינובסקי ציינה כי "כמעט שלוש שנים אחרי, סוף סוף הדרך לצדק נסללה. החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה בקונצנזוס שאני לא זוכרת כמותו. השעון סופר לאחור עבור אלו שפגעו במדינת ישראל ומשפטי אייכמן המודרניים יתקיימו בבירת ישראל, ירושלים. זהו חוק שהוא היסטוריה ומורשת לאומית. אני מקדישה את החוק הזה לקורבנות, לחטופים, למשפחותיהם ולכל אזרח שחי בארץ הזו. עם ישראל חי!"